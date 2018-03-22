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Город

Психанули: за сутки от снега и льда в Ярославле отскребли 1,5 тысячи крыш

22 марта 2018 09:48
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снег, крыши, Ярославль

Лёд, падающий с крыш на тротуары и припаркованные машины, заставил коммунальщиков посмотреть наверх. После того как ледяные глыбы обрушились в центре Ярославля рядом со школьниками, власти решили устроить тотальную чистку крыш, а мониторить их состояние с помощью квадрокоптера.

За вчерашний день от снега и льда очистили 1497 кровель в городе. Работы продолжат до тех пор, пока не очистят все опасные крыши.

— По правилам содержания городских территорий города Ярославля, ответственными за обеспечение содержания территорий, прилегающих к зданиям, являются собственники этих зданий, поэтому прилегающую к объекту территорию в радиусе 10 метров должен очищать от снега и льда собственник, — рассказали в мэрии Ярославля. — Ответственность за надлежащее состояние общедомового имущества лежит на управляющих компаниях.

Мэрия просит ярославцев быть осторожными и внимательными, проходя под крышами домов.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Мэрия Ярославля
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