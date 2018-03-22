Психанули: за сутки от снега и льда в Ярославле отскребли 1,5 тысячи крыш

Очистку крыш продолжат сегодня

Лёд, падающий с крыш на тротуары и припаркованные машины, заставил коммунальщиков посмотреть наверх. После того как ледяные глыбы обрушились в центре Ярославля рядом со школьниками, власти решили устроить тотальную чистку крыш, а мониторить их состояние с помощью квадрокоптера.

За вчерашний день от снега и льда очистили 1497 кровель в городе. Работы продолжат до тех пор, пока не очистят все опасные крыши.

— По правилам содержания городских территорий города Ярославля, ответственными за обеспечение содержания территорий, прилегающих к зданиям, являются собственники этих зданий, поэтому прилегающую к объекту территорию в радиусе 10 метров должен очищать от снега и льда собственник, — рассказали в мэрии Ярославля. — Ответственность за надлежащее состояние общедомового имущества лежит на управляющих компаниях.

Мэрия просит ярославцев быть осторожными и внимательными, проходя под крышами домов.