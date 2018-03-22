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В апреле ожидается «Снегопад» в Ярославле
22 марта 2018 08:51
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На правах рекламы
В марте 2018 года начинается юбилейный тур легенды советской эстрады — народной артистки СССР Нани Брегвадзе — который откроется двумя грандиозными концертами в Санкт-Петербурге и Москве. Эти выступления зритель ждал многие годы. И вот Нани возвращается.
Ее роскошный бархатистый голос с годами, кажется, становится только лучше. Многие песни, ставшие визитной карточкой певицы, теперь звучат по-другому, но по-прежнему отзываются в сердцах слушателей светом и радостью. Сердечность и искренняя радость артистки от встречи со своими зрителями делают ее выступления по-настоящему незабываемыми.
15 апреля в ДК им. А.М. Добрынина состоится грандиозный концерт Наны Георгиевны «С любовью». Вместе с легендарной певицей на сцену выйдет ее дочь, известная в Грузии исполнительница Эка Мамаладзе. Музыкальное сопровождение — Александр Сориев (фортепиано).
Это будет долгожданная встреча великой артистки со своими поклонниками. Прозвучат все хиты в исполнении Наны Георгиевны, которые стали не только советской, но и народной классикой: «Снегопад», «Не оставляйте женщину одну», «Песня о Тбилиси» и многие другие.
Где: ДК им. А.М. Добрынина;
Возрастное ограничение 6+
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