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Один из киберграбителей, обворовывавших банкоматы Ярославля, услышал приговор
21 марта 2018 17:36
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Кировский районный суд сегодня вынес приговор 27-летнему мужчине из Украины. Его признали виновным в трёх кражах из банкоматов.
Двое мужчин с помощью специального устройства в мае прошлого года вытащили все деньги из банкомата в Орле, а потом вскрыли еще два — в Ярославле. Всего подозреваемые украли больше двух миллионов.
— Организатор группы, который до сих пор не установлен, в мае прошлого года, общаясь на одном из форумов в интернете, предложил жителю Ивановской области похищать деньги из банкоматов, — рассказали в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. — Всё необходимое оборудование и программы и инструкции для ограблений организатор оставил в тайнике в Москве. Забрав всё необходимое из тайника, мужчина договорился взламывать банкоматы со своим приятелем — уроженцем Украины.
К банкоматам они подключались через ноутбук и взламывали защитную систему блока выдачи купюр, после чего банкомат выдавал все хранившиеся деньги. Половину всех денег грабители перечисляли организатору.
Не поддался подозреваемым только банкомат на улице Угличской — он зажевал купюры и не выдал 600 тысяч.
Учитывая, что 27-летний мужчина заключил с прокурором досудебное соглашение, суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Фото: Александра Савельева
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