Северная железная дорога вновь примет участие в экологической акции «Час Земли»

На Ярославле-Главном отключат свет ровно на один час

24 марта 2018 года холдинг ОАО «РЖД» поддержит ежегодную международную экологическую акцию «Час Земли». В рамках акции 24 марта с 20:30 до 21:30 на Северной железной дороге будет отключена архитектурно-художественная подсветка фасадов здания управления дороги, а также на вокзалах Ярославль-Главный и Сыктывкар. На этой неделе также пройдет тематическая лекция для учащихся Ярославского филиала ПГУПС, на которой студентам расскажут о необходимости бережного отношения к окружающей среде. Кроме того, на всех 33 железнодорожных вокзалах СЖД для пассажиров по громкой связи будет объявляться информация об акции c предложением принять в ней участие.

Перед тем, как отключить свет, пассажиров предупредят по громкой связи

Напомним, что ОАО «РЖД» ежегодно реализует проекты по защите окружающей среды, в них входит: строительство природоохранных объектов, новых очистных сооружений, внедрение инновационных экологических технологий и программ по ресурсосбережению, высадка деревьев на всей территории России, проведение различных акций по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Ежегодно в акции «Час Земли» участвуют почти 7 000 городов. И Ярославль не исключение

Компания является одним из основных перевозчиков грузов и пассажиров в стране, при этом доля ОАО «РЖД» в загрязнении окружающей среды России составляет менее 1%.

«Час Земли» — международная акция, которая призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.