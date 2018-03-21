|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Северная железная дорога вновь примет участие в экологической акции «Час Земли»
21 марта 2018 17:24
112 0
24 марта 2018 года холдинг ОАО «РЖД» поддержит ежегодную международную экологическую акцию «Час Земли». В рамках акции 24 марта с 20:30 до 21:30 на Северной железной дороге будет отключена архитектурно-художественная подсветка фасадов здания управления дороги, а также на вокзалах Ярославль-Главный и Сыктывкар. На этой неделе также пройдет тематическая лекция для учащихся Ярославского филиала ПГУПС, на которой студентам расскажут о необходимости бережного отношения к окружающей среде. Кроме того, на всех 33 железнодорожных вокзалах СЖД для пассажиров по громкой связи будет объявляться информация об акции c предложением принять в ней участие.
Напомним, что ОАО «РЖД» ежегодно реализует проекты по защите окружающей среды, в них входит: строительство природоохранных объектов, новых очистных сооружений, внедрение инновационных экологических технологий и программ по ресурсосбережению, высадка деревьев на всей территории России, проведение различных акций по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Компания является одним из основных перевозчиков грузов и пассажиров в стране, при этом доля ОАО «РЖД» в загрязнении окружающей среды России составляет менее 1%.
«Час Земли» — международная акция, которая призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.
На сегодняшний день «Час Земли» стал самой массовой экологической акцией на планете. В ней принимают участие более 2 миллиарда человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7 000 городов.
|
Спорт
Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров