×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Северная железная дорога вновь примет участие в экологической акции «Час Земли»

21 марта 2018 17:24
112 0
СЖД, Ярославль, Ярославль Главный

24 марта 2018 года холдинг ОАО «РЖД» поддержит ежегодную международную экологическую акцию «Час Земли». В рамках акции 24 марта с 20:30 до 21:30 на Северной железной дороге будет отключена архитектурно-художественная подсветка фасадов здания управления дороги, а также на вокзалах Ярославль-Главный и Сыктывкар. На этой неделе также пройдет тематическая лекция для учащихся Ярославского филиала ПГУПС, на которой студентам расскажут о необходимости бережного отношения к окружающей среде. Кроме того, на всех 33 железнодорожных вокзалах СЖД для пассажиров по громкой связи будет объявляться информация об акции c предложением принять в ней участие.

Напомним, что ОАО «РЖД» ежегодно реализует проекты по защите окружающей среды, в них входит: строительство природоохранных объектов, новых очистных сооружений, внедрение инновационных экологических технологий и программ по ресурсосбережению, высадка деревьев на всей территории России, проведение различных акций по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Компания является одним из основных перевозчиков грузов и пассажиров в стране, при этом доля ОАО «РЖД» в загрязнении окружающей среды России составляет менее 1%.

«Час Земли» — международная акция, которая призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.

На сегодняшний день «Час Земли» стал самой массовой экологической акцией на планете. В ней принимают участие более 2 миллиарда человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7 000 городов.

Все новости дня
Продажа авто, мото
Далее: Сияли до марта: в Ярославле начали снимать новогоднюю иллюминацию

Спорт
Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»

Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»
Бизнес
«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга

«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга
Спорт
«Доведут до овертайма»: эксперты дали прогноз третьему матчу плей-офф «Локомотив» — СКА

«Доведут до овертайма»: эксперты дали прогноз третьему матчу плей-офф «Локомотив» — СКА
Спорт
«Локомотив» вырвал в матче плей-офф победу у победителя регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» вырвал в матче плей-офф победу у победителя регулярного чемпионата КХЛ
Погода
Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение

Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение

Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,26 57,53
EUR 70,34 70,65
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 22.03
USD 57,50 -0,21
EUR 70,57 -0,66
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.