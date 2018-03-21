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Сияли до марта: в Ярославле начали снимать новогоднюю иллюминацию
21 марта 2018 17:11
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В этом году по-новогоднему блестящий Ярославль сиял аж до конца марта. И если новогодние ёлки разобрали накануне Масленицы, то гирлянды вокруг тополей на проспекте Ленина, иллюминации над дорогами на проспекте Октября и улице Свободы сияли и весной.
— На этой неделе убирают и эту иллюминацию. До конца недели снимут всё, — рассказали в мэрии Ярославля.
Так, накануне уже выключили подсветку арок-сердец на проспекте Ленина и гирлянды на липах. Всего же в городе украшали гирляндами 250 деревьев.
Вспоминаем, каким сказочным был новогодний Ярославль в этом году в нашем фоторепортаже.
Фото: Александра Савельева
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