В Ярославской области маршрутка на полном ходу сбила женщину

Женщина даже не посмотрела по сторонам

В Рыбинске под колёса маршрутки попала пенсионерка. ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что маршрутка остановилась перед перекрёстком, чтобы забрать пассажиров, а потом, скорее всего, уже на запрещающий сигнал светофора, поехала дальше. Так как видно, что в этот же самый момент другим машинам уже загорелся зелёный и они начали движение. Загорелся зелёный и пешеходам, переходившим дорогу. К несчастью, в этот самый момент, не посмотрев по сторонам, дорогу начала переходить женщина. Её на полном ходу сбила маршрутка.

— Очевидцы на руках перетащили женщину в салон пазика и вызвали скорую помощь. Медики приехали минут через пять, — рассказывают очевидцы.

Мы уточняем у сотрудников ГИБДД подробности аварии и состояние пострадавшей.