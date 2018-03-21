Перерасчёта не будет: в мэрии рассказали про последствия аварии на теплосетях

Весь район остался без отопления

Только самые предприимчивые и упорные жители Заволжского района смогут рассчитывать на перерасчёт за отопление. Несмотря на то, что из-за коммунальной аварии мёрз целый район, суммы в квитанциях просто так не уменьшатся.

— Перерасчёт получат те, кто составил акт и зафиксировал недостаточный температурный режим. Многие даже не заметили отсутствия отопления, потому что, когда утром ушли на работу, оно ещё было. А когда вернулись домой, всё уже устранили, — сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов.

Но, получается, тепла весь день не было, а заплатить придётся по полной? Мы обратились за комментарием к юристу.

— В таком случае, как этот, совсем не обязательно звонить в управляющую компанию и фиксировать отсутствие тепла. То, что была авария, это общеизвестный факт. В результате от отопления были отключены несколько домов полностью. В каждую квартиру ходить замерять температуру нет ни необходимости, ни возможности. В данном случае вы можете написать претензию в свою управляющую компанию. В случае, если вам придёт отказ, пишите жалобу в Роспотребнадзор. Они должны провести свою проверку. С результатами проверки Роспотребнадзора можете обращаться в суд, — советует юрист Станислав Волков.

Коммунальная авария в Заволжском районе произошла 19 марта. На следующий день рабочие весь день устраняли последствия этой аварии. К вечеру тепло постепенно стало возвращаться в квартиры. Однако некоторые ярославцы жаловались, что дома было холодно до глубокой ночи.