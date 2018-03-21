«Ярославльводоканал» завершил работы на четырех улицах

На правах рекламы

В рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные качественные дороги в Ярославской агломерации» руководством регионального проектного офиса всем заказчикам была поставлена задача синхронизировать работы с сетевыми организациями.

На совместных совещаниях департамента ЖКХ, мэрии города Ярославля и ресурсников обсуждались графики производства работ. Таким образом, когда подрядчики по дорогам приступят к основным работам в рамках проекта, у них не должно возникнуть проблем — им не придется вскрывать свежеуложенное асфальтобетонное покрытие. «Ярославльводоканал» продолжает работы по замене сетей, для того чтобы организации, проводящие ремонт дорог, смогли приступить к дорожным работам согласно графику выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети. Тепловики приступят к работам незамедлительно по окончании отопительного сезона.

Работы «Ярославльводоканал» начал в январе, на сегодняшний день завершены они уже на четырех улицах города. Активно ведутся работы по реконструкции водопровода по улице Златоустинской, Чехова, Нефтяников, Павлова, Магистральной и Большой Норской 2. Начались масштабные работы по реконструкции водопровода на улице Богдановича.

Всего в 2018 году «Ярославльводоканал» планирует провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 11 километров, расположенных в пределах реконструируемых дорог.

— На каждом из объектов проводится замена водопровода в полотне проезжей части либо вынос существующей сети из-под полотна дороги. Замена водопровода проводится с целью повышения надежности, бесперебойности и качества снабжения потребителей холодной водой, а также предотвращения возможных аварийных ситуаций на водопроводе, которые могут привести к разрушению и размыву нового дорожного полотна, — пояснил заместитель технического директора по водоснабжению Сергей Белов.