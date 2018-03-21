|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
«Ярославльводоканал» завершил работы на четырех улицах
21 марта 2018 15:30
29 0
На правах рекламы
В рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные качественные дороги в Ярославской агломерации» руководством регионального проектного офиса всем заказчикам была поставлена задача синхронизировать работы с сетевыми организациями.
На совместных совещаниях департамента ЖКХ, мэрии города Ярославля и ресурсников обсуждались графики производства работ. Таким образом, когда подрядчики по дорогам приступят к основным работам в рамках проекта, у них не должно возникнуть проблем — им не придется вскрывать свежеуложенное асфальтобетонное покрытие. «Ярославльводоканал» продолжает работы по замене сетей, для того чтобы организации, проводящие ремонт дорог, смогли приступить к дорожным работам согласно графику выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети. Тепловики приступят к работам незамедлительно по окончании отопительного сезона.
Работы «Ярославльводоканал» начал в январе, на сегодняшний день завершены они уже на четырех улицах города. Активно ведутся работы по реконструкции водопровода по улице Златоустинской, Чехова, Нефтяников, Павлова, Магистральной и Большой Норской 2. Начались масштабные работы по реконструкции водопровода на улице Богдановича.
Всего в 2018 году «Ярославльводоканал» планирует провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 11 километров, расположенных в пределах реконструируемых дорог.
— На каждом из объектов проводится замена водопровода в полотне проезжей части либо вынос существующей сети из-под полотна дороги. Замена водопровода проводится с целью повышения надежности, бесперебойности и качества снабжения потребителей холодной водой, а также предотвращения возможных аварийных ситуаций на водопроводе, которые могут привести к разрушению и размыву нового дорожного полотна, — пояснил заместитель технического директора по водоснабжению Сергей Белов.
В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 — из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 составит 1,46 миллиарда рублей.
Далее: В Тутаеве управдома заставляют вернуть жильцам почти два миллиона, потраченные на ремонт крыши
|
Спорт
Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров