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Оставила и без денег, и без запчастей: женщина продавала несуществующие детали авто

21 марта 2018 13:16
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мошенничество, полиция, Ярославль

В полицию Дзержинского района обратился мужчина. Ярославец написал заявление на менеджера по продаже запчастей. Женщина приняла у него заказ, получила деньги и пропала.

Полицейские нашли подозреваемую. Оказалось, что 44-летняя женщина уволилась из магазина запчастей, но некоторые покупатели, не зная этого, продолжали обращаться к ней напрямую, чтобы заказать нужную деталь для автомобиля. Тогда предприимчивая ярославна решила, что может подзаработать — принимала заказы, получала деньги, после чего переставала отвечать на звонки.

Обратившийся в полицию ярославец был не единственным, кто пострадал от мошенницы.

— Полицейские установили, что женщина обманула еще двух людей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Общая сумма ущерба составила около двадцати тысяч рублей.

Полиция возбудила на экс-менеджера магазина запчастей уголовное дело по статье «Мошенничество».

В начале марта полицейские задержали сантехника-мошенника. Мужчина втридорога предлагал бабушкам поменять трубы и пропадал с деньгами.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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