Как в старые времена: на Советской площади в Ярославле запретили парковку

Непривычно видеть Советскую площадь такой пустой

На удивление быстро отреагировали власти на возмущение ярославцев по поводу заставленной машинами Советской площади. Уже сегодня там появились запрещающие остановку и стоянку знаки. Горожане не верят своим глазам: Советская площадь пуста… прямо как в Советском союзе.

Напомним, известный блогер Ян Левин написал на своей страничке в соцсети гневный пост о сотне машин, припаркованной на Советской площади. На это возмущение сразу отреагировал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

— Получаю многочисленные жалобы на автомобили, припаркованные на Советской площади. Благодарю жителей за активную позицию. И разделяю эти претензии. Большая часть Советской площади — пешеходная зона, — высказался Миронов.

И вот спустя неделю площадь опустела.