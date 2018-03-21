Чиновники будут штрафовать ярославцев, которые помешают омбудсменам

Выписывать штрафы будут чиновники из административной комиссии при правительстве Ярославской области

Все три ярославских омбудсмена — по правам человека, по правам ребёнка и по правам предпринимателей — собрались и решили, что закон никак не защищает их от тех, кто мешает работе. Они пришли в областную думу и попросили это дело исправить. Депутатов они убедили, и те внесли законопроект, предусматривающий штрафы для тех, кто будет препятствовать их работе.

— В настоящее время ответственность за воспрепятствование законной деятельности уполномоченным не установлена, — подчёркивается в пояснительной записке к проекту закона.

Наказывать тех, кто будет мешать омбудсменам, решили рублём. В законопроекте предусмотрены штрафы от 1 до 2 тысяч рублей.

— Принимать решение будет административная комиссия при правительстве Ярославской области, — уточнил депутат Ярославской областной думы Антон Капралов. — За неоднократное нарушение юридические лица могут и лицензии лишиться.

Авторы законопроекта уточняют, что нет задачи поголовно обкладывать штрафами всех, кто не приглянётся уполномоченным. Речь идёт о конкретных случаях, когда омбудсменам нужно срочно разобраться в ситуации, а им кто-то вставляет палки в колёса.

— В основном работе препятствуют предприниматели, которые считают, что их предприятие — их крепость, — пояснил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. — Они могут не пускать к себе на территорию и уклоняются от общения. А зачастую, чтобы разобраться в какой-либо проблеме — это очень важно.

Рассмотреть проект закона депутаты должны 9 апреля. В областной думе почти все уверены — его примут.

В 2016 году в Ярославле разгорелся скандал после того, как шестилетняя девочка получила серьёзные травмы ноги на эскалаторе торгового центра. Детский омбудсмен Михаил Крупин тогда потратил много времени, чтобы выяснить все детали случившегося. Возможно, если законопроект будет одобрен депутатами, то в следующий раз уполномоченные в подобных ситуациях смогут реагировать быстрее.