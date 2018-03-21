«Дома сидим в фуфайках»: после ремонта на теплосетях ярославцы замерзают в квартирах

Рабочие ремонтировали трубопровод весь день

В Заволжском районе завершили ремонт теплосетей. По заявлению мэрии Ярославля, последствия аварии устранили практически полностью. Осталось только благоустроить территорию.

— Работы по ликвидации аварии на данный момент завершены. В 15:30 были закончены сварочные работы и началась заливка системы. После этого работники энергетической компании возобновили подачу тепла и горячей воды в жилые дома. На этом этапе к работе подключились управляющие компании, которые регулируют все внутридомовые системы, чтобы они работали четко и бесперебойно, — рассказал глава Заволжского района Андрей Мамонтов.

Но, похоже, не во всех квартирах Заволжского района вчера стало тепло. Наши читатели моментально откликнулись на новость о завершении ремонта.

— 18:20, тепла нет, батареи холодные. Дома сидим в фуфайках, — написали на нашем сайте.

— Время 19:15, отопления так и нет. Никто не задумывается, что в квартирах есть маленькие дети? — негодуют жители Заволжского района.

Сейчас мы направили запрос в мэрию Ярославля, почему не во всех домах появилось тепло.

Напомним, авария произошла в районе пересечения проспекта Машиностроителей и улицы Папанина — прорвало трубопровод. Жителям Заволжского района посоветовали не открывать окна, чтобы сохранить тепло в квартирах. О прорыве на теплосети было известно давно. А вчера мэр города бросил все дела, созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям и дефект начали спешно исправлять.