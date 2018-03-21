У ярославского предпринимателя забрали 26 незаконных смартфонов и две камеры

Арестованные телефоны лежат на складе

Сотрудники таможни нашли 33 незаконно ввезенных телефона во время проверки одного из магазинов Ярославля. Предприниматель не смог показать декларации на смартфоны Apple, Xiaomi, Meizu и две камеры GoPro. Технику без документов из магазина изъяли.

— После таможенной проверки предприниматель задекларировал семь айфонов, — рассказали в пресс-службе таможни. — Эти телефоны вернули в магазин, остальные сейчас находятся на хранении организации, оказывающей услуги склада.

26 арестованных телефонов и две камеры передадут в Росимущество, а по предпринимателю будет решаться вопрос о возбуждении административного дела.

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