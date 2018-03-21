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Жители Ярославской области взяли больше 84 миллиардов рублей в кредит
21 марта 2018 07:31
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Жители Ярославской области всё больше берут кредитов. Только за январь банки выдали больше 7,1 миллиарда рублей. Для сравнения, в прошлом году эта сумма была в два раза меньше. Общая сумма кредитов жителей области на 1 февраля составила 84 миллиарда 200 миллионов рублей.
— Больше всего жители Ярославской области берут кредиты на приобретение жилья. Больше 40% от общей суммы кредитов – это ипотека, — рассказали в Ярославском отделении Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. — На эти цели в январе 2018 года банки выдали больше миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем в январе прошлого года.
Центробанк теперь будет контролировать микрозаймы. Больше ярославцы не смогут вечно брать взаймы «до зарплаты».
Фото: Александра Савельева
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