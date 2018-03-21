Сотрудница «Центра социальных выплат» присвоила 2,6 миллиона рублей

Женщину и её сообщников будут судить

Прокуратура Ярославля направила в суд уголовное дело трёх женщин и одного мужчины. Их обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».

По версии следователей, 55-летняя сотрудница «Центра социальных выплат Ярославля» организовала преступную группу. Женщина договорилась с двумя своими знакомыми 60-ти и 47-ми лет и 27-летним сыном одной из них. Вместе они оформляли фиктивные документы на получение пособий и выплат на погребение. Подставные люди получали на почте деньги и отдавали их подозреваемой. Она распределяла полученные деньги между всеми участниками преступной группы.

— В результате преступной деятельности из бюджета Ярославской области похищено больше двух миллионов 600 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре.

Перед судом за кражу больше двух миллионов рублей предстанут двое мужчин. Они взламывали банкоматы в Ярославле и Орле.