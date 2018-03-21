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Город

Сотрудница «Центра социальных выплат» присвоила 2,6 миллиона рублей

21 марта 2018 06:40
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прокуратура, суд, мошенничество, Ярославль

Прокуратура Ярославля направила в суд уголовное дело трёх женщин и одного мужчины. Их обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».

По версии следователей, 55-летняя сотрудница «Центра социальных выплат Ярославля» организовала преступную группу. Женщина договорилась с двумя своими знакомыми 60-ти и 47-ми лет и 27-летним сыном одной из них. Вместе они оформляли фиктивные документы на получение пособий и выплат на погребение. Подставные люди получали на почте деньги и отдавали их подозреваемой. Она распределяла полученные деньги между всеми участниками преступной группы.

 — В результате преступной деятельности из бюджета Ярославской области похищено больше двух миллионов 600 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре.

Перед судом за кражу больше двух миллионов рублей предстанут двое мужчин. Они взламывали банкоматы в Ярославле и Орле.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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