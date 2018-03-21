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Город

Матч со СКА закончился дракой: «Локомотив» с разгромным счётом проиграл армейцам с Невы

20 марта 2018 22:22
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хоккей, Локомотив, плей-офф, Ярославль

В «Арене 2000» прошёл четвертый матч серии против питерского хоккейного клуба.

Счёт на шестой минуте матча открыл нападающий «Локомотива» Егор Коршков. К концу первого периода СКА сравнял счёт, а во втором – забил еще три шайбы: отличились Илья Ковальчук и Виктор Тихонов, дважды поразивший ворота железнодорожников.

В третьей двадцатиминутке судьи только успевали отправлять на штрафные скамейки игроков обеих команд за грубость. К концу матча нервы спортсменов не выдержали, что привело к драке на льду. Возле питерских ворот Коваленко провёл силовой приём против Войнова, который закончился массовой потасовкой. За минуту до конца матча при игре четыре на четыре драку хоккеисты устроили уже у ярославских ворот. Счёт в матче от этого остался неизменным – 1:4. «Локомотив» проиграл, а СКА увеличил свое преимущество в серии: 3:1.

Следующий матч пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге. Для железнодорожников этот матч может стать последним в плей-офф.

В департаменте судейства Континентальной хоккейной лиги объяснили, почему не засчитали гол «Локомотива» во вчерашнем матче.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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