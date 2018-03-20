Двух мужчин, укравших больше двух миллионов рублей из банкоматов, будут судить

Чтобы взломать банкомат, мужчины использовали специальную программу

Двое мужчин предстанут перед судом за кражу из банкоматов больше двух миллионов рублей.

27-летнего мужчину и его 34-летнего приятеля обвиняют по статье «Кража в особо крупном размере».

Мужчины обворовывали банкоматы с помощью специального устройства. Попались они сразу после очередной кражи. В Заволжском районе преступники достали из банкомата 900 тысяч рублей. Мужчин задержали сотрудники уголовного розыска и Росгвардии. Кроме денег у подозреваемых забрали ноутбук и пневматический пистолет.

— Во время расследования установлено, что мужчины причастны к совершению трех краж и еще одной неудачной попытке ограбления из банкомата, — рассказали в пресс-службе полиции. — Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

К банкоматам они подключались через ноутбук и взламывали защитную систему блока выдачи купюр, после чего банкомат выдавал все хранившиеся деньги.

— Установлено, что таким образом в мае прошлого года в Орле им удалось похитить из банкомата в торговом центре больше 400 тысяч рублей, в июне 2017 года в Ярославле в торговом центре из банкомата они похитили больше 800 тысяч рублей, — рассказали в полиции. — В сентябре, в день задержания, подозреваемые предприняли две попытки взлома. В Заволжском районе Ярославля из банкомата, установленного в аптеке, подозреваемые похитили около 900 тысяч рублей. Ещё одна попытка хищения из банкомата на улице Угличской окончилась неудачей — банкомат не выдал около 600 тысяч рублей из-за того, что купюры замялись.

Уголовное дело полиция передала в суд.