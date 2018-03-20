Покажем Грудинину пример: 76.ru «сбрил» усы 10 известным ярославцам

Одной из самых жарких тем выборов президента — 2018 стали усы кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Во время предвыборной кампании он поспорил с видеоблогером Юрием Дудём, что наберёт больше 15% голосов избирателей, а если нет — сбреет усы. Сейчас Грудинин, ясное дело, не спешит расставаться с привычным имиджем. А 76.ru решил взглянуть, как бы выглядели известные ярославцы, если бы проиграли подобный спор.

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