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Город

Владимир Слепцов решит собачий вопрос: власти выберут места, где будут гулять животные

20 марта 2018 16:48
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животные, собаки, Ярославль, Слепцов

Где будут гулять собаки, теперь будут решать на уровне администраций. Владимир Слепцов поручил властям заняться вопросами культуры содержания домашних животных в городе. В каждом районе будут созданы рабочие группы по разработке проектов площадок для выгула собак. А заодно администрации будут разрабатывать список мест размещения диспансеров.

— Уважаемые собаководы, если у вас есть конкретные предложения по местам размещения площадок, направляйте их в свои администрации, — обратился Слепцов к ярославцам.

Накануне мэр Ярославля бросил все свои дела, чтобы лично контролировать устранение серьёзной аварии на теплосетях.

Анна Лурье
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Фото: Анна Лурье
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