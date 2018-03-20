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Город

Ярославские депутаты предложили отмечать День памяти погибших в белогвардейском мятеже

20 марта 2018 16:05
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депутаты, дума, Ярославль, мятеж

Жаркие споры сегодня разгорелись на комиссии в областной думе вокруг предложение новой памятной даты. Депутаты Ярославской областной думы Сергей Балабаев и Василий Цепенда предложили увековечить память о погибших во время восстания 1918 года и сделать день начала мятежа, 6 июля, памятной датой.

Сначала высказалась председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова. По её словам, в 2014 году, когда принимали закон «О праздниках и памятных датах Ярославской области», эксперты рассматривали эту и еще 82 даты, но большую часть отклонили, сделав памятными только 10 дат.

Не поддержали инициативу депутатов и в правительстве области, заявив, что событие 1918 года неоднозначно. На это Василий Цепенда ответил, что, создавая памятную дату, вовсе не предлагается давать историческую оценку событию.

— Мы не предлагаем оценивать это событие, но в те дни погибло несколько тысяч наших земляков, — сказал Василий Цепенда.

Самое кровавое событие в Ярославле

Белогвардейский мятеж 1918 года — одно из самых кровавых событий в истории Ярославля. Это признала директор центра «Документации новейшей истории» госархива области, назвав его одним из самых масштабных, в том числе по количеству жертв.

Однако в самом государственном архиве Ярославской области говорят обратное. В своем заключении заместитель директора Максим Шитаков написал:

«Говорить о массовости события не приходится. 6 июля на стороне восставших было всего около ста человек... Скорее можно говорить о том, что большинство мирных жителей города невинно пострадало и оказалось невольно вовлечено в политическую борьбу двух политических сил, у которых было разное видение будущего России... В рамках российской истории Ярославское восстание — это один из многочисленных эпизодов гражданской войны, который не мог сильно повлиять на общий ход событий».

Инициативу дня памяти поддержали историки Демидовского университета.

—  Специалисты исторического факультета ЯрГУ имени Демидова полагают возможным установить 6 июля как День памяти погибших в Ярославском восстании 1918 года. В настоящем контексте эта дата не несет выраженной политической окраски и позволяет рассматривать ее, как возможность исторического примирения,  — объяснили ученые.

Судьбу памятной даты решат на заседании областной думы, где закон либо отклонят, либо решат создать рабочую группу и продлить срок рассмотрения законопроекта.

В этом году с даты белогвардейского мятежа в Ярославле пройдет ровно 100 лет. Этому событию уже посвятили фильм. В 2016 году на набережной Ярославля снимали историю любви и войны «Мятеж». Ожидается, что фильм выйдет на Первом канале к 100-летию восстания. Свое документальное кино по событиям столетней давности делали и в ярославском отделении Российского военно-исторического общества.

В прошлом году события белогвардейского мятежа воссоздали на фестивале военно-исторической реконструкции в музее-заповеднике.

Елена Вахрушева
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Фото: Василий Цепенда, Сергей Балабаев/facebook.com, Правительство Ярославской области, Лев Белков
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