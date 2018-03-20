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«Бедная малышка»: на Пятёрке бросили иномарку в хорошем состоянии
20 марта 2018 11:46
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Бедная, никому не нужная… В гаражах на Пятёрке уже несколько дней стоит бесхозная иномарка. Выглядит прилично и на «подснежник» не похожа. Только вот двери открыты, номера сняты и уже частично разобрана. «Опель-Вектра» то ли брошенный своим хозяином, то ли угнанный, теперь, вероятнее всего, пойдёт на растерзание вандалов.
Ярославцы опубликовали фото машины в соцсетях. Сразу нашлось много сочувствующих «бедной малышке» и желающих её забрать.
— Судя по шильдику (информационная табличка, на которой размещены надписи и обозначения. — Прим. ред.), там эксклюзив мотор. У меня была «Вектра», — отозвался в соцсетях Владимир Грачёв.
— Бедная малышка, я её к себе заберу, — пишет Кира Кирнолаева.
Однако просто так забрать машину себе нельзя. Если вы обнаружите посреди улицы такую находку, необходимо позвонить в полицию.
— Если по автомобилю понятно, что это не «подснежник», если она в хорошем состоянии, но двери открыты, вероятнее всего, ей недавно пользовались: либо хозяин, либо угонщики. При обнаружении подобных машин необходимо сообщить в полицию место и марку автомобиля, — рассказали в УВМД по Ярославской области.
Для тех же, кто бросает свои машины на всю зиму прямо посреди дороги, у нас тоже есть новости. Теперь такие автомобили будут отбирать через суд.
Фото: Стефан Шфарц/Vk.com, Стефан Шварц/Vk.com
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