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Город

«Бедная малышка»: на Пятёрке бросили иномарку в хорошем состоянии

20 марта 2018 11:46
305 0
иномарка, машина, Ярославль

Бедная, никому не нужная… В гаражах на Пятёрке уже несколько дней стоит бесхозная иномарка. Выглядит прилично и на «подснежник» не похожа. Только вот двери открыты, номера сняты и уже частично разобрана. «Опель-Вектра» то ли брошенный своим хозяином, то ли угнанный, теперь, вероятнее всего, пойдёт на растерзание вандалов.

Ярославцы опубликовали фото машины в соцсетях. Сразу нашлось много сочувствующих «бедной малышке» и желающих её забрать.

— Судя по шильдику (информационная табличка, на которой размещены надписи и обозначения. — Прим. ред.), там эксклюзив мотор. У меня была «Вектра», — отозвался в соцсетях Владимир Грачёв.

— Бедная малышка, я её к себе заберу, — пишет Кира Кирнолаева.

Однако просто так забрать машину себе нельзя. Если вы обнаружите посреди улицы такую находку, необходимо позвонить в полицию.

— Если по автомобилю понятно, что это не «подснежник», если она в хорошем состоянии, но двери открыты, вероятнее всего, ей недавно пользовались: либо хозяин, либо угонщики. При обнаружении подобных машин необходимо сообщить в полицию место и марку автомобиля, — рассказали в УВМД по Ярославской области.

Для тех же, кто бросает свои машины на всю зиму прямо посреди дороги, у нас тоже есть новости. Теперь такие автомобили будут отбирать через суд.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Стефан Шфарц/Vk.com, Стефан Шварц/Vk.com
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