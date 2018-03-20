×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Тест на образованность: попытайтесь ответить на 15 вопросов из ЕГЭ

20 марта 2018 10:43
12 073 15
образование, ЕГЭ

С 21 марта стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ. Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните школьную программу. Сейчас на экзаменах практически нет тестовых заданий, но мы решили облегчить задачу. Вопросы взяты из тестов по обязательным и одним из самых популярных предметов — русскому языку, математике, обществознанию, физике и истории.

Анна Никифорова
Все новости дня
Далее: Власти рассказали, когда вернется тепло в квартиры ярославцев после большой аварии

Бизнес
«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга

«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга
Спорт
«Доведут до овертайма»: эксперты дали прогноз третьему матчу плей-офф «Локомотив» — СКА

«Доведут до овертайма»: эксперты дали прогноз третьему матчу плей-офф «Локомотив» — СКА
Спорт
«Локомотив» вырвал в матче плей-офф победу у победителя регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» вырвал в матче плей-офф победу у победителя регулярного чемпионата КХЛ
Погода
Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение

Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение
Спорт
Ярославских любителей футбола пригласили в тур на матч Россия — Бразилия

Ярославских любителей футбола пригласили в тур на матч Россия — Бразилия

Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,65 57,90
EUR 71,14 71,43
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 20.03
USD 57,55 0,06
EUR 70,60 -0,20
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.