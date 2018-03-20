Тест на образованность: попытайтесь ответить на 15 вопросов из ЕГЭ

С 21 марта стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ. Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните школьную программу. Сейчас на экзаменах практически нет тестовых заданий, но мы решили облегчить задачу. Вопросы взяты из тестов по обязательным и одним из самых популярных предметов — русскому языку, математике, обществознанию, физике и истории.