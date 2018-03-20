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Власти рассказали, когда вернется тепло в квартиры ярославцев после большой аварии
20 марта 2018 10:13
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Аварию на магистральном трубопроводе, подающем тепло в 200 домов, 16 детских садов, 6 школ и областную больницу пообещали устранить сегодня до вечера.
Вчера поздно вечером прошло заседание комиссии под руководством мэра Ярославля. Чтобы сохранить тепло в зданиях, их решили перевести на обратное теплоснабжение, а к устранению аварии приступить с самого утра. По словам директора департамента городского хозяйства, закончить ремонт должны до 17 часов.
— Уважаемые жители, приносим свои извинения за неудобства, связанные с отсутствием горячей воды и перебоями в теплоснабжения в момент устранения аварии, — рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Работы спланировано закончить к вечеру этого же дня к 17:00. Все социальные объекты: школы, детские сады и больница будут переведены на обратное теплоснабжение, что не позволит нарушить нормативный температурный режим внутри помещений.
Авария произошла в районе пересечения проспекта Машиностроителей и улицы Папанина — прорвало трубопровод диаметром 700 миллиметров. Жителям Заволжского района посоветовали не открывать окна, чтобы сохранить тепло в квартирах.
Фото: Михаил Кузнецов/facebook.com
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