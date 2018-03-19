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Третий матч второго раунда КХЛ окончен: «Локомотиву» не засчитали гол в ворота СКА
19 марта 2018 21:51
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Сегодня ярославский «Локомотив» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ принимал на льду «Арены-2000» питерский СКА. Матч завершился со счётом 0:2 в пользу гостей.
— Счёт в матче открыл защитник хозяев Якуб Накладал, но судьи после длительного просмотра отменили заброшенную шайбу, — говорят спортивные обозреватели. — Арбитры посчитали, что шайба перед голом покинула площадку, а потом вернулась на лёд, и лишь после этого игрок ярославской команды отправил её в ворота соперника.
Ранее спортивные обозреватели прогнозировали, что в этом матче будет мало забитых шайб. Следующий матч серии снова пройдёт в Ярославле. Игра состоится завтра в 19 часов в «Арене-2000».
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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