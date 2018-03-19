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В Ярославле повязали вора-рецидивиста из федерального розыска
19 марта 2018 19:05
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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вычислили 42-летнего мужчину, который ровно месяц как находится в федеральном розыске. Он подозревается в многочисленных кражах.
— Сначала наши сотрудники нашли людей, которые знали, где находится мужчина, — рассказали в Росгвардии. — А потом по их наводке вышли на самого подозреваемого.
Мужчину повязали у подъезда одной из многоэтажек на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе. Сейчас его отправили в следственный изолятор, где он будет дожидаться суда.
Ещё одного мужчину из федерального розыска поймали недавно в Рыбинске. Его искали более полугода.
Фото: Росгвардия
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