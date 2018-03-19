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Город

В Ярославле дважды поймали уличного торговца простынями. Теперь он за всё заплатит

19 марта 2018 17:43
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торговля, Ярославль, штраф

Не задалось утро понедельника у пары предпринимателей. Уличных торговцев поймали во Фрунзенском районе Ярославля. Продавцы установили прилавки напротив одного из продуктовых магазинов и разложили простыни и другие постельные принадлежности, тут то их накрыли во время рейда.

Один из предпринимателей уже второй раз попался на незаконной уличной торговле. Если на первый раз он отделался предупреждением, то теперь продавцу грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

— С начала года во Фрунзенском и Красноперекопском районах мы провели 42 рейда, составили 74 протокола, по которым выписано штрафов на сумму более 300 тысяч рублей, — рассказал заместитель главы территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов по благоустройству Игорь Соколовский.

В Ярославле спонтанная торговля на улицах города запрещена, районные власти строго следят за этим и регулярно проводят рейды. Еще бы, никто не хочет выслушивать ругань мэра на общегородских совещаниях — достаточно было разноса в начале февраля за торговлю трусами в центре города.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Мэрия Ярославля
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