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Хозяйка пуделя, искусанного далматинцем, написала заявление в полицию
19 марта 2018 15:56
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Все собаки похожи на своих хозяев. Если это так, то хотелось бы узнать, кому же принадлежит агрессивный далматинец, покусавший в центре Ярославля пуделя. Покусал так сильно, что собаке сделали две операции. Об этом рассказала хозяйка пса Екатерина.
В тот день с пуделем Ротти гуляла 14-летняя дочка Екатерины. Как вдруг на него напал далматинец.
— Дочка вела собаку на поводке и увидела, как на них несётся далматинец, которого хозяйка выгуливала без поводка. Женщина крикнула: «Не бойтесь, он не укусит», — рассказывает Екатерина.
Но далматинец вдруг накинулся на пуделя и покусал так сильно, что собаку срочно пришлось вести в ветеринарную клинику. Пуделю сделали операцию. А сегодня Ротти прооперировали второй раз.
— Вторую операцию пришлось делать из-за того, что разошлись швы, наступил некроз тканей. Сейчас всё будет зависеть от того, как будут приживаться новые швы. Мы дважды в день возим собаку на уколы и перевязки. Для нас это очень затратно, потому что мы с дочкой живём вдвоём и, помимо лекарств и услуг ветеринара, я плачу ещё за такси, — рассказывает Екатерина.
Хозяйка же далматинца повела себя тогда очень странно. Она просто ушла, не обращая внимания на крики 14-летней школьницы.
— Женщине на вид лет 60. Мы никогда её раньше там не видели, хотя с собакой гуляем уже на протяжении четырёх лет. Мне сказали примерно, где она живёт, но ходить и выслеживать я её не буду. Нам сейчас не до этого, мы выхаживаем собаку. Заявление в полицию я написала. Если женщину найдут, возможно, я обращусь в суд, — рассказала Екатерина.
Инцидент произошёл в центре Ярославля в Кучерском переулке 14 марта.
Справка 76.ru
Что делать, если вашего питомца покусала другая собака?
— Собака — это имущество. Поэтому пусть забирают заключение ветеринара, все чеки и пишут в полицию заявление о порче имущества! Пусть ищут виновного. А затем в суд — взыскивать материальный ущерб. Моральный вряд ли. Но траты компенсировать можно. Поэтому шаги такие: заявление в полицию с официальным письмом из ветеринарной клиники, а затем взыскать ущерб. По практике — до суда не доходит. Проще деньгами чеки закрыть, —пояснила юрист Светлана Лозко.
Фото: Елена Шульга/facebook.com
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