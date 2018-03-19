В Брагино за грязь закрыли продуктовый магазин

Специалисты посчитали, что антисанитария в магазине угрожает покупателям

Судебные приставы опечатали входную дверь и кассу в продуктовом магазине в Дзержинском районе. Причиной стало ужасное состояние внутри и снаружи торговой точки: в зале облетела штукатурка, торчали куски стен, снаружи в лужах плавал мусор.

— Магазин проверил эксперт Роспотребнадзора и выяснил, что предприниматель нарушает санитарно-эпидемиологические требования в своём магазине и на территории вокруг, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Специалисты посчитали, что покупать продукты в таких условиях опасно для людей, и обратились в суд.

Суд признал предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к содержанию торговых помещений и приостановил работу магазина на 90 дней. За это время предприниматель должен прибраться на территории вокруг своего магазина и сделать внутри помещения ремонт. Все полтора месяца приставы приставы будут следить за тем, как мужчина выполняет требование суда.

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