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В Брагино за грязь закрыли продуктовый магазин
19 марта 2018 15:12
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Судебные приставы опечатали входную дверь и кассу в продуктовом магазине в Дзержинском районе. Причиной стало ужасное состояние внутри и снаружи торговой точки: в зале облетела штукатурка, торчали куски стен, снаружи в лужах плавал мусор.
— Магазин проверил эксперт Роспотребнадзора и выяснил, что предприниматель нарушает санитарно-эпидемиологические требования в своём магазине и на территории вокруг, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.
Специалисты посчитали, что покупать продукты в таких условиях опасно для людей, и обратились в суд.
Суд признал предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к содержанию торговых помещений и приостановил работу магазина на 90 дней. За это время предприниматель должен прибраться на территории вокруг своего магазина и сделать внутри помещения ремонт. Все полтора месяца приставы приставы будут следить за тем, как мужчина выполняет требование суда.
Месяц назад в Брагино закрыли пиццерию за то, что еду там накладывали в грязную посуду.
Фото: УФССП
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