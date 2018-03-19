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В Ярославле отметили День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения
19 марта 2018 14:59
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16 марта во Дворце культуры имени Добрынина прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Лучших сотрудников наградили почетными грамотами за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие сферы ЖКХ Ярославля и Ярославской области.
На мероприятии также чествовали коллектив одного из ведущих коммунальных предприятий города — АО «Ярославльводоканал». В этом году предприятие отмечает 135-летие со дня основания ярославского водопровода. Слова признательности прозвучали от генерального директора общества Лещенко Валерия Николаевича.
— Двадцать первый век — эра создания комфортных условий для проживания населения. Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря вам в кране течет вода, благодаря нашим коллегам в домах есть газ, тепло и свет, радуют глаз парки и скверы, — отметил генеральный директор АО «Ярославльводоканал» Валерий Лещенко. — «Ярославльводоканал» ставит своей приоритетной задачей развитие системы водоснабжения и водоотведения — это всегда движение в направлении повышения качества услуг, оказываемых жителям. Коллеги, успехов вам в вашей профессиональной деятельности, новых достижений в работе и благодарных потребителей!
Напомним, 18 марта по всей стране свой профессиональный праздник отметили тысячи работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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