Может рухнуть в любой момент: эксперты сообщили о состоянии здания детской больницы

Эксперты заключили: эксплуатировать здание больницы нельзя

В Ярославле закончила работу экспертная комиссия, которая проверяла состояние здания детской больницы № 1.

— Эта экспертиза ставит точку во всех рассуждениях на тему, правильным ли был перевод отделений больницы с проспекта Ленина в другие здания или неправильным, — отметил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

На последнем этапе проверки эксперты исследовали крышу здания больницы. Выяснилось, что несущие деревянные фермы находятся в аварийном состоянии. Также эксперты заключили — в любой момент больница может рухнуть.

— Сейчас будет объявлен конкурс на создание проектно-сметной документации, после чего начнется капитальный ремонт объекта. Сколько это займет по времени, сказать пока сложно, — добавил Руслан Саитгареев.

Родители детей-аллергиков запустили флешмоб по спасению отделения больницы

Недавно власти нашли места для пациентов детской больницы № 1, по зданию которой пошла трещина. Всех людей и персонал вывезли из больницы на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина. Для пульмонологического отделения нашли место в больнице имени Семашко, где специально сделали ремонт. Пациенты уже переехали.

А вот дети-аллергики мучаются. После закрытия больницы они остались без квалифицированной помощи. Власти обещали решить эту проблему ещё в феврале и позже открыли отделение в больнице имени Семашко. Но родители малышей жалуются на плохие условия: протекающую крышу и сырость в палатах. Они в интернете запустили флешмоб под названием «Вернём детям больницу». Власти пока успокаивают — говорят, идёт процесс лицензирования. Обещают что-то разъяснить позже.