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Город

Подсчитали, в каком районе Ярославля больше всего голосовали за Путина

19 марта 2018 12:50
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президент, результаты, Ярославль, выборы 18 марта

Избирательная комиссия Ярославской области подсчитала не только основные итоги выборов, но и показала, как голосовали ярославцы в разных районах.

Так, больше всего за Владимира Путина голосовали в Брейтовском районе — 78,13% избирателей. В Ярославле за него активнее всего голосовали жители Красноперекопского района — 72,14% голосов досталось Путину. Меньше всего за него голосовали жители Кировского района, где Путину отдали голоса 67,85% избирателей. Жители центра Ярославля отличились на этих выборах также в том, что отдали 4,94% голосов за Ксению Собчак — это максимальный процент, который получила кандидат в нашей области.

— Пресловутая гипотеза, что КОИБы что-то фальсифицируют, не подтвердилась, потому что все данные сошлись при ручном подсчёте, — рассказал глава областной избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. 

 

Интересно, что за лидера ЛДПР Владимира Жириновского ярославцы голосовали чуть ли не так же активно, как за кандидата Павла Грудинина. Жириновский получил мощную поддержку в 12,32% жителей Большесельского района. Максимальный процент Грудинина в нашей области — 16,25% в Любимском районе. Для других кандидатов самые большие проценты голосов получились следующими: Сергея Бабурина поддержали 1,03% жителей Брейтовского района, Максима Сурайкина поддержали 0,86% жителей Пошехонья, за Бориса Титова отдали голоса 1,87% жителей Кировского района Ярославля и за Григория Явлинского максимально проголосовали в Ленинском районе Ярославля — 3,03%. 

Также ярославцы испортили 6 636 бюллетеней.

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