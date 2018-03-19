Крупное ярославское предприятие несколько месяцев отравляло воздух в городе

Неприятный запах распространялся далеко за пределы предприятия

Ярославское предприятие «Лакокраска» привлекли к административной ответственности за распространение неприятного запаха.

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области провёл проверку после жалоб ярославцев. Выяснилось, что уровень выбросов вредных веществ превышает норму почти в два раза.

— Кроме того, было установлено, что «Лакокраска» и раньше превышала все допустимые нормативы, — рассказал исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Руководство предприятия должно в ближайшее время устранить все нарушения. Если этого не произойдёт, «Лакокраску» ждёт штраф до ста тысяч рублей.