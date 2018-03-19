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Браконьер убил беременную лосиху в лесу в Ярославской области

19 марта 2018 11:32
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лось, Ярославская область, браконьер, егерь

В начале марта в Некоузском районе егерь в лесу увидел на снегу кровь и понял, что здесь незаконно подстрелили крупное животное. Мужчина написал заявление в полицию.

По подозрению в браконьерстве полицейские задержали 25-летнего местного жителя. В гараже у мужчины нашли остатки лося, кровь и шерсть животного, разрешения на отстрел животного у мужчины не было.

Выяснилось, что мужчина убил беременную лосиху.

— Лосиха, которую подстрелил подозреваемый, оказалась беременной, — рассказали в пресс-службе полиции. — У мужчины изъяли охотничье ружье, из которого он убил животное.

Мужчина во всём признался и сказал, что готов возместить ущерб. Предварительно убийство лосихи оценили в 400 тысяч рублей. На браконьера возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота».

— Отстрел этих животных допускается только по специальным разрешениям — лицензиям, выдаваемым управлениями охотничьего хозяйства, — рассказали в полиции. — Охотники, получившие лицензии на отстрел лосей, должны знать правила охоты на этого крупного и ценного зверя.

В конце прошлой недели 50-летний охотник в Гаврилов-Ямском районе застрелил местного егеря.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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