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Браконьер убил беременную лосиху в лесу в Ярославской области
19 марта 2018 11:32
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В начале марта в Некоузском районе егерь в лесу увидел на снегу кровь и понял, что здесь незаконно подстрелили крупное животное. Мужчина написал заявление в полицию.
По подозрению в браконьерстве полицейские задержали 25-летнего местного жителя. В гараже у мужчины нашли остатки лося, кровь и шерсть животного, разрешения на отстрел животного у мужчины не было.
Выяснилось, что мужчина убил беременную лосиху.
— Лосиха, которую подстрелил подозреваемый, оказалась беременной, — рассказали в пресс-службе полиции. — У мужчины изъяли охотничье ружье, из которого он убил животное.
Мужчина во всём признался и сказал, что готов возместить ущерб. Предварительно убийство лосихи оценили в 400 тысяч рублей. На браконьера возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота».
— Отстрел этих животных допускается только по специальным разрешениям — лицензиям, выдаваемым управлениями охотничьего хозяйства, — рассказали в полиции. — Охотники, получившие лицензии на отстрел лосей, должны знать правила охоты на этого крупного и ценного зверя.
В конце прошлой недели 50-летний охотник в Гаврилов-Ямском районе застрелил местного егеря.
Фото: Александра Савельева
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