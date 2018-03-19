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Город

Параллельное голосование: когда подсчитают голоса по проектам благоустройства Ярославля

19 марта 2018 11:06
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Ярославль, выборы в Ярославле, выборы-2018, решаем вместе

Пока в избирательной комиссии подводят итоги президентских выборов, в офисе проекта «Решаем вместе» разбираются с результатами другого голосования — за проекты благоустройства парков, скверов и спортивных площадок.

Подводить итоги этого голосования будут ещё несколько дней. Результаты обещают объявить в ближайшую среду.

— До конца дня 21 марта все результаты по Ярославской области будут опубликованы, — пообещал руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин.

Были претензии и к проведению опроса. Например, в школе № 81 ещё за час до закрытия участка с урны «Решаем вместе» были сорваны пломбы, а бюллетени сотрудницы опросного пункта пересыпали в какие-то мешки.

— В связи с высокой явкой и бюллетенями большого формата ящики переполнились и было принято решение пересыпать бюллетени в мешки, которые пломбировались уникальными номерами, — успокоил Евгений Чуркин. — Все бюллетени выдавались под подпись счетным комиссиям.

18 марта параллельно с голосованием за президента России ярославцы выбрали из 18 отобранных ранее 6 мест, где властям предстоит сделать благоустройство — по одному в каждом районе города.

Читайте также: с победой, Владимир Владимирович! Как проголосовала Ярославская область.

Михаил Контуев
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