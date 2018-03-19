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В день выборов в Ярославле сбили избирательницу
19 марта 2018 10:46
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В Дзержинском районе Ярославля сбили пенсионерку прямо во дворе дома.
78-летняя бабушка не спеша шла с участка для голосования, но во дворе её не увидел водитель «Ситроена-Джампера». Всё произошло 18 марта около 16:50.
— Водитель, двигаясь задним ходом, наехал на пешехода. Женщина нуждается в амбулаторном лечении, — уточнили в региональном управлении ГИБДД.
Со слов мужчины, он просто не заметил неожиданно появившуюся бабушку за машиной.
В Рыбинске автомобиль влетел в толпу пешеходов.
Фото: ГИБДД по ЯО
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