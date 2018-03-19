В день выборов в Ярославле сбили избирательницу

К сбитой пенсионерке быстро приехала скорая

В Дзержинском районе Ярославля сбили пенсионерку прямо во дворе дома.

78-летняя бабушка не спеша шла с участка для голосования, но во дворе её не увидел водитель «Ситроена-Джампера». Всё произошло 18 марта около 16:50.

— Водитель, двигаясь задним ходом, наехал на пешехода. Женщина нуждается в амбулаторном лечении, — уточнили в региональном управлении ГИБДД.

Со слов мужчины, он просто не заметил неожиданно появившуюся бабушку за машиной.