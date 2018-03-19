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В Рыбинске нашли девятилетнего мальчика, который пропал после похода в гости
19 марта 2018 09:51
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18 марта в Рыбинске пропал ребёнок. Коля Смыслов вышел из дома в районе посёлка Северный около 13 часов, до сегодняшнего дня родные не знали, где находится ребёнок.
Мама одноклассницы мальчика рассказала, что Коля живёт в районе первой школы, а в посёлке Северный мальчик, скорее всего, был в гостях. Колю Смыслова разыскивали полицейские и волонтёры поисково-спасательных отрядов.
Сегодня Николая нашли, где был мальчик всё это время пока неизвестно.
— Николай Смыслов найден, размещение информации о розыске больше не требуется, — рассказали в пресс-службе полиции.
В конце прошлой недели нашли пропавшую после школы слабослышащую девочку.
Фото: ЯрСпас
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