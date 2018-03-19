В Рыбинске нашли девятилетнего мальчика, который пропал после похода в гости

Девятилетний Коля Смыслов пропал в Рыбинске

18 марта в Рыбинске пропал ребёнок. Коля Смыслов вышел из дома в районе посёлка Северный около 13 часов, до сегодняшнего дня родные не знали, где находится ребёнок.

Мама одноклассницы мальчика рассказала, что Коля живёт в районе первой школы, а в посёлке Северный мальчик, скорее всего, был в гостях. Колю Смыслова разыскивали полицейские и волонтёры поисково-спасательных отрядов.

Сегодня Николая нашли, где был мальчик всё это время пока неизвестно.

— Николай Смыслов найден, размещение информации о розыске больше не требуется, — рассказали в пресс-службе полиции.

В конце прошлой недели нашли пропавшую после школы слабослышащую девочку.