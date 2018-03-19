Ярославцы съели на выборах один миллион пирогов

За пирогами выстроились огромные очереди

Чего только не придумали в этом году, чтобы заманить ярославцев на выборы: и SMS отправляли, и местных знаменитостей к агитации привлекали, и «Айфон» обещали, а реклама, казалось, доносилась из каждого чайника. Но больше всего ярославцам пришлась по душе новость о дешёвой еде. За почти бесплатными пирожками выстроились огромные очереди.

— Пироги набирали огромными пакетами, — рассказал корреспонденту 76.ru один из наблюдателей на избирательном участке.

В итоге ярославцы смели всё. А в мэрии подсчитали, сколько пирожков и бутербродов съели ярославцы.

— В буфетах продали около миллиона пирогов, кондитерских изделий и бутербродов. План по продажам выпечки был перевыполнен уже к 11:00. К 19:00 привезли новую 30-тысячную партию пирожков, — рассказали в мэрии Ярославля.

Помимо этого, на некоторых избирательных участках продавали дешёвую гречку и сахарный песок. Ярославцы купили около 62 тысяч килограммов крупы и сахара и более 2,5 тысячи консервов.

В этом году выборы прошли весьма необычно. На одном из избирательных участков ярославец сделал предложение своей девушке.