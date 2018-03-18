Голосуй за нашу любовь: ярославец сделал предложение девушке на избирательном участке

Романтическое признание среди избирательных урн

Выборы любви не помеха. Кому-то может показаться странным, но ярославца ничего не смутило — в этот важный для страны день он решил совершить и важный для него самого поступок — прямо на избирательном участке сделал предложение своей девушке. Которая, как уточняет «Первый Ярославский», работает сегодня в избирательной комиссии.

Несмотря на не самую романтичную обстановку, всё сделал, как в кино: встал на одно колено и подарил колечко.

И сработало.

— Да! — ответила любимая.

Сегодня избирательные участки превратились не только в место романтических встреч, но и в развлекательные площадки и в пункт продажи дешёвых пирожков.

Смотрите нашу трансляцию с сегодняшних выборов.