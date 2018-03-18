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Голосуй за нашу любовь: ярославец сделал предложение девушке на избирательном участке
18 марта 2018 15:57
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Выборы любви не помеха. Кому-то может показаться странным, но ярославца ничего не смутило — в этот важный для страны день он решил совершить и важный для него самого поступок — прямо на избирательном участке сделал предложение своей девушке. Которая, как уточняет «Первый Ярославский», работает сегодня в избирательной комиссии.
Несмотря на не самую романтичную обстановку, всё сделал, как в кино: встал на одно колено и подарил колечко.
И сработало.
— Да! — ответила любимая.
Сегодня избирательные участки превратились не только в место романтических встреч, но и в развлекательные площадки и в пункт продажи дешёвых пирожков.
Смотрите нашу трансляцию с сегодняшних выборов.
Фото: Выборы в Ярославле/Vk.com
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