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Меняем город, как нам нужно: студенты устроили флешмоб к акции «Решаем вместе!»
18 марта 2018 17:12
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Активисты проекта «Решаем вместе» устроили сегодня флешмобы в разных районах Ярославля. Студенты снимают на видео себя в брендированных жилетах и с флагами. И скандируют:
— Решаем вместе, решаем дружно! Меняем город, как нам нужно!
Сегодня ярославцы на выборах могут проголосовать не только за президента, но и за парк или другой объект в своём районе, который, по их мнению, нуждается в благоустройстве. На участках избирателям раздавали памятки и брендированные календари.
Для ярославцев открыты более 300 пунктов для голосования. Жители области выбирают территории, которые будут благоустроены в этом году. Всего в финальный отбор вышел 121 объект: парки, скверы, набережные, пешеходные зоны.
Наша трансляция из избирательных участков.
Фото: Решаем вместе
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