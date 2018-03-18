Меняем город, как нам нужно: студенты устроили флешмоб к акции «Решаем вместе!»

Ярославцев призывают не оставаться в стороне

Активисты проекта «Решаем вместе» устроили сегодня флешмобы в разных районах Ярославля. Студенты снимают на видео себя в брендированных жилетах и с флагами. И скандируют:

— Решаем вместе, решаем дружно! Меняем город, как нам нужно!

Сегодня ярославцы на выборах могут проголосовать не только за президента, но и за парк или другой объект в своём районе, который, по их мнению, нуждается в благоустройстве. На участках избирателям раздавали памятки и брендированные календари.

Для ярославцев открыты более 300 пунктов для голосования. Жители области выбирают территории, которые будут благоустроены в этом году. Всего в финальный отбор вышел 121 объект: парки, скверы, набережные, пешеходные зоны.

Наша трансляция из избирательных участков.