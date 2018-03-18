×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Муниципальный транспорт в Ярославле сегодня будет возить бесплатно

18 марта 2018 13:56
1 169 0
выборы, транспорт, Ярославль

Сегодня для ярославцев организовали дополнительные маршруты и бесплатный проезд — но только на муниципальном транспорте. Это сделано для повышения явки на сегодняшних президентских выборах. Никаких документов для этого предъявлять не требуется.

Запустили 10 маршрутов.

— До каждого избирательного участка сегодня можно доехать бесплатно, даже до участков, к которым ранее не ходил общественный транспорт. По запросам избирательных комиссий организованы дополнительные прямые маршруты, — рассказал Сергей Волканевский, начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля.

Список маршрутов на 18 марта:

  • по маршруту № 55к «Улица Сахарова» — «Ярославль-Главный» с учетом следования по улице Красноборской и 1-му Сиреневому проезду до улицы Университетской, в прямом и обратном направлениях (с разворотом автобусов на пересечении улицы Университетской — 1-го Сиреневого проезда) — 5 автобусов (интервал движения — 17 минут);
  • до избирательного участка № 106, расположенного на улице Алмазной, 25 жителям, проживающим в микрорайоне Долматово, будет организована перевозка автобусом по маршруту от ОП «Долматово-2» до ОП «Улица Алмазная» (отправление от ОП «Долматово-2» в 8:00, 10:00, 12.00, 14:00, 16:00, 18:00);
  • до избирательного участка № 69, расположенного в общеобразовательной школе № 97 «Станция Урочь», жителям, проживающим в жилых массивах по улицам Дачной, Столярной, Смолякова, будет организована перевозка автобусом по маршруту «Ул. Дачная» — «Тверицы» (отправление от ОП «Тверицы» в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00);
  • от улицы 2-й Путевой, 11а, до улицы Кривова, 4 (школа № 35) — 2 рейса, в прямом и обратном направлениях, в 10:00 и 12:00;
  • от поселка Сокол, 17а, до Суздальского шоссе, 15 (школа № 66) — 2 рейса, в прямом и обратном направлениях, в 10:00 и 12:00;
  • от поселка Сокол-2, 1-й проезд, 5 до Суздальского шоссе, 15 (школа № 66) — 1 рейс, в прямом и обратном направлениях, в 10:00;
  • от улицы Залесской до дома культуры «Энергетик», улица Клубная, 19 — в 9:20, 12:20; 
  • от улицы 1-й Островной до дома культуры «Энергетик», улица Клубная, 19 — в 11:00;
  • от улицы Стопани — в 14:10, улицы Союзной — в 14:25, улицы Заливной — в 14:30 до дома культуры «Энергетик», улица Клубная, 19;
  • до избирательного участка № 141, расположенного на улице Магистральной, 50, жителям, проживающим в жилых массивах по улицам Дорожной, Приветной, Сельской, Авиаторов, Тракторной, будет организована перевозка автобусом по схеме: улица Дорожная — улица Тракторная — улица Приветная — улица Магистральная — ОП «Локомотив» — ОП «Березовая» — улица Приветная — улица Дорожная (отправление от улицы Дорожной в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00).
Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: правительство Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: В Ярославле на выборах проголосовал Супермен

Спорт
«Локомотив» вырвал в матче плей-офф победу у победителя регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» вырвал в матче плей-офф победу у победителя регулярного чемпионата КХЛ
Погода
Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение

Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение
Спорт
Ярославских любителей футбола пригласили в тур на матч Россия — Бразилия

Ярославских любителей футбола пригласили в тур на матч Россия — Бразилия
Спорт
В Ярославль привезут автобус подмосковных футбольных фанатов

В Ярославль привезут автобус подмосковных футбольных фанатов
Погода
Зима возвращается: синоптики напугали ярославцев морозами и снегом

Зима возвращается: синоптики напугали ярославцев морозами и снегом

Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,25 58,18
EUR 70,30 71,28
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 17.03
USD 57,49 0,48
EUR 70,81 0,29
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.