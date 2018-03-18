Город Муниципальный транспорт в Ярославле сегодня будет возить бесплатно 18 марта 2018 13:56 1 169 0 выборы, транспорт, Ярославль Автобусы повезут бесплатно Сегодня для ярославцев организовали дополнительные маршруты и бесплатный проезд — но только на муниципальном транспорте. Это сделано для повышения явки на сегодняшних президентских выборах. Никаких документов для этого предъявлять не требуется. Запустили 10 маршрутов. — До каждого избирательного участка сегодня можно доехать бесплатно, даже до участков, к которым ранее не ходил общественный транспорт. По запросам избирательных комиссий организованы дополнительные прямые маршруты, — рассказал Сергей Волканевский, начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля. Список маршрутов на 18 марта: по маршруту № 55к «Улица Сахарова» — «Ярославль-Главный» с учетом следования по улице Красноборской и 1-му Сиреневому проезду до улицы Университетской, в прямом и обратном направлениях (с разворотом автобусов на пересечении улицы Университетской — 1-го Сиреневого проезда) — 5 автобусов (интервал движения — 17 минут);

до избирательного участка № 106, расположенного на улице Алмазной, 25 жителям, проживающим в микрорайоне Долматово, будет организована перевозка автобусом по маршруту от ОП «Долматово-2» до ОП «Улица Алмазная» (отправление от ОП «Долматово-2» в 8:00, 10:00, 12.00, 14:00, 16:00, 18:00);

до избирательного участка № 69, расположенного в общеобразовательной школе № 97 «Станция Урочь», жителям, проживающим в жилых массивах по улицам Дачной, Столярной, Смолякова, будет организована перевозка автобусом по маршруту «Ул. Дачная» — «Тверицы» (отправление от ОП «Тверицы» в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00);

от улицы 2-й Путевой, 11а, до улицы Кривова, 4 (школа № 35) — 2 рейса, в прямом и обратном направлениях, в 10:00 и 12:00;

от поселка Сокол, 17а, до Суздальского шоссе, 15 (школа № 66) — 2 рейса, в прямом и обратном направлениях, в 10:00 и 12:00;

от поселка Сокол-2, 1-й проезд, 5 до Суздальского шоссе, 15 (школа № 66) — 1 рейс, в прямом и обратном направлениях, в 10:00;

от улицы Залесской до дома культуры «Энергетик», улица Клубная, 19 — в 9:20, 12:20;

от улицы 1-й Островной до дома культуры «Энергетик», улица Клубная, 19 — в 11:00;

от улицы Стопани — в 14:10, улицы Союзной — в 14:25, улицы Заливной — в 14:30 до дома культуры «Энергетик», улица Клубная, 19;

до избирательного участка № 141, расположенного на улице Магистральной, 50, жителям, проживающим в жилых массивах по улицам Дорожной, Приветной, Сельской, Авиаторов, Тракторной, будет организована перевозка автобусом по схеме: улица Дорожная — улица Тракторная — улица Приветная — улица Магистральная — ОП «Локомотив» — ОП «Березовая» — улица Приветная — улица Дорожная (отправление от улицы Дорожной в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00). Ольга Прохорова Написать письмо Фото: правительство Ярославской области Понравилась статья? Поделитесь с друзьями! 12 ВКонтакте 16k Facebook 12 Одноклассники ... Twitter 12 LiveJournal Яндекс Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru Все новости дня Отображение данных на этой странице ограничено отключенным JavaScript в вашем браузере. Пожалуйста, включите поддержку JavaScript для полноценной работы с нашими сервисами. Обратная связь. Далее: В Ярославле на выборах проголосовал Супермен

