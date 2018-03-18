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В Ярославле на выборах проголосовал Супермен
18 марта 2018 12:17
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Подтянулись интересные персонажи на президентские выборы в Ярославле. На один из избирательных участков явился Супермен. Фигуристый мужчина в синем трико и красных трусах пришел и проголосовал.
— И моментально скрылся в неизвестном направлении, — сообщает телеканал Первый Ярославский.
При сегодняшних 20-градусных морозах стремительность супергероя вполне объяснима.
Ажиотаж на выборах сегодня и без эпатажных героев немалый. Избирателей заманивают на участки дешёвыми пирожками.
Фото: Маргарита Морозова
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