В Ярославле на выборах проголосовал Супермен

Очень лёгкий костюмчик для нынешних морозов

Подтянулись интересные персонажи на президентские выборы в Ярославле. На один из избирательных участков явился Супермен. Фигуристый мужчина в синем трико и красных трусах пришел и проголосовал.

— И моментально скрылся в неизвестном направлении, — сообщает телеканал Первый Ярославский.

При сегодняшних 20-градусных морозах стремительность супергероя вполне объяснима.

Ажиотаж на выборах сегодня и без эпатажных героев немалый. Избирателей заманивают на участки дешёвыми пирожками.