30 спортсменов и 24 медали: подводим итоги Паралимпиады-2018

Михалина Лысова принесла команде российских паралимпийцев 6 медалей

В общекомандном зачете на Паралимпийских играх — 2018 спортсмены из России заняли второе место, выиграв 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей, сообщает Паралимпийский комитет России. Наши спортсмены уступили американцам, но показали результаты лучше, чем у канадцев.

Больше всего медалей Паралимпиады-2018 команде принесла Михалина Лысова (спортсмены с нарушением зрения). На ее счету золото в биатлоне на 6 и 12,5 км, серебро в лыжных гонках на дистанции 7,5 км классическим стилем, в лыжном спринте, биатлоне на 10 км и бронза в лыжных гонках на 15 км.

Три золотые медали в копилку россиян добавила Екатерина Румянцева (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, выступающие стоя). Она стала лучшей в лыжных гонках на 15 км, биатлоне на 6 и 10 км. На ее счету также серебро в лыжных гонках на дистанции 7,5 км классическим стилем и биатлоне на 12,5 км.

Две золотые медали завоевала Анна Миленина (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, выступающие стоя): в лыжном спринте и биатлоне на 12,5 км. Спортсменка выиграла серебро в биатлоне на 6 и 10 км, в лыжных гонках на 15 км.

Алексей Бугаев (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) стал победителем в горнолыжной суперкомбинации и занял второе место в дисциплине «гигантский слалом» горнолыжного спорта.

Марта Зайнуллина (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, выступающие сидя) стала серебряным призером Паралимпийских игр — 2018 в биатлонной гонке на 10 км. Она также стала третьей в лыжных гонках на дистанции 5 км и в лыжном спринте.

Бронзу в горнолыжном слаломе и горнолыжной суперкомбинации завоевал Валерий Редкозубов (спортсмены с нарушением зрения). Ирина Гуляева (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, выступающие сидя) пришла к финишу третьей в биатлонной гонке на 10 км.

Паралимпийские игры — 2018 проходили в Пхёнчхане с 9 по 18 марта. В российскую делегацию входило 75 человек, из них 30 спортсменов и 6 спортсменов-ведущих. На Паралимпиаде было разыграно 80 комплектов медалей.