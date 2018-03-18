Любовь и 15 тысяч пирожков: президентские выборы в Ярославской области в режиме онлайн

Все участки открыты с 8 утра

Сегодня открылись избирательные участки, где каждый гражданин России сможет проголосовать за кандидата в президенты.

— Всего в выборах в Ярославской области могут принять участие более миллиона человек, — рассказал председатель облизбиркома Олег Захаров. Следить за ходом голосования будут наблюдатели из ОБСЕ, Чехии, Румынии, Греции, Латвии, Парагвая, Сербии и других стран.

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