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Город

Любовь и 15 тысяч пирожков: президентские выборы в Ярославской области в режиме онлайн

18 марта 2018 09:01
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Ярославль, выборы в Ярославле, выборы 2018

Сегодня открылись избирательные участки, где каждый гражданин России сможет проголосовать за кандидата в президенты.

— Всего в выборах в Ярославской области могут принять участие более миллиона человек, — рассказал председатель облизбиркома Олег Захаров. Следить за ходом голосования будут наблюдатели из ОБСЕ, Чехии, Румынии, Греции, Латвии, Парагвая, Сербии и других стран.

Следить за выборами можете и вы не выходя из дома — присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!

16:28
Явка по данным на 15.00. В Ярославской области - 48,44%.

16:10
- Люди в России приходят на выборы не по принуждению, а из чувства долга, – полагает международный наблюдатель из Демократической Республики Конго Патрик Беконда, приехавший на выборы в Ярославль.

15:56
Ой-ой, говорят, на участках заканчиваются пирожки.

15:35

Выборы любви не помеха — на избирательном участке парень сделал предложение своей девушке. Девушка отдала кандидату голос, а жениху — сердце.

15:00

Губернатор Дмитрий Миронов проголосовал и, похоже, остался очень доволен. 

14:37
На Советской пироги уже по 40 рублей, сосиски в тесте по 50. Шашлык - 150.

14:11

А Советскую площадь пока готовят к вечернему концерту. Здесь отметят четвёртую годовщину присоединения Крыма к России.

13:47

Явка по состоянию на 12:00 в регионе составила 26,28 процента.

— Явка высокая. В абсолютных цифрах это 267 855 избирателей. Это серьезная прибавка по сравнению с прошлыми выборами президента в 2012 году. Тогда на 12 часов явка составляла 20,06 процента, это 209 617 человек, — рассказал председатель облизбиркома Олег Захаров.

13:35

Мэр Ярославля Владимир Слепцов сообщил в «Инстаграме», что сделал свой выбор.

13:25

Илья Горохов — хоккеист и депутат — посчитал выборы не только своим правом, но и обязанностью. 

13:18

Сегодня голосуют и в больницах.

13:11

Пирожки «по четыре рубля» на избирательном участке школы № 25 продают по десять. Что поделать, если бьется коммерческая жилка.

13:03

Наблюдатели на выборах.

12:46

Очередь в ДК имени Добрынина.

12:40

Сегодняшние цены:

  • горох (0,9 кг) за 16 рублей;
  • греча (0,9 кг) за 25 рублей;
  • перловка (0,9 кг) за 13 рублей;
  • крупа пшеничная (0,9 кг) за 12 рублей;
  • макароны (0,45 кг) за 12 рублей;
  • сахар (0,9 кг) за 27 рублей;
  • консервированный горошек (0,425 кг) за 25 рублей;
  • молоко сгущёное (0,25 кг) за 23 рубля.

12:38

Крупа, макароны, горошек, сгущенка — всё продают по заниженным ценам на ярмарке в день выборов.

12:29

А вот и дешёвая гречка. 28 рублей за пакет. На ярмарке ДК имени Добрынина.

12:06

Супермен проголосовал в Ярославле. Говорят, после этого мгновенно скрылся. Ну можно понять — в таком костюмчике в минус 20 особо не погуляешь.

11:57

В Демидовском университете очень тщательный досмотр.

11:52

Явка на 10:00 составила 8,6%.

11:39

Невероятный ажиотаж около столов с пирожками. Люди берут пироги за 4 рубля целыми пакетами.

— Не больше десяти в одни руки! — кричат буфечицы.

11:29

КОИБы починили. А вы опустили свой бюллетень в обычную урну? Не волнуйтесь! Ваш голос учтут — бюллетень прогонят через починенный КОИБ.

11:15

У школы № 25 дежурный патруль ДПС, но это неважно, если бабушки переходят дорогу где попало — поближе к школе.

10:47

Здесь же меряют давление.

10:46

Очередь за пирогами в 14-й школе.

10:43

Всем хочется бесплатный айфон.

10:30 Обещанные мэром Ярославля пирожки по четыре рубля сегодня скупают в бешеном темпе. Кто успел, тот и съел!

10:23 У кого сегодня праздник, так это у курсантов ярославского военного училища противовоздушной обороны. Похоже, сегодня все они получили увольнительные, чтобы сходить на выборы. Вот и отправились дружным строем. 

10:18 В школу на Тургенева уже пришли фотографироваться за десятый айфон в выборной акции. С утра успели сфотографироваться уже четверо.

10:02 Бесплатным проезд сегодня решили сделать и некоторые маршрутки. 

09:52
А вы уже сходили проголосовать? Как ощущение? Как пирожки? Напишите нам под постом в нашей группе! Если не пошли, тоже расскажите - почему не захотели. 

09:46
А если от избытка чувств у вас подскочит давление - вам его тут же и измерят. На участках будут дежурить врачи.

09:40
Сегодня, кстати. будет бесплатно работать общественный транспорт. Так что спокойно доедете до своего избирательного участка.

11:26

 — Наблюдатель в Речном порту поражается близости пирожков и столов комиссии «Решаем вместе». Вот он, запах «инициативного бюджетирования» — аромат халявной выпечки из местной столовой, — пишет руководитель ярославского отделения наблюдательного движения «Голос» Антон Шейнин.

Напомним, сегодня те, кто придут на избирательный участок, смогут ещё и проголосовать за объекты, которые хотели бы благоустроить в своём районе — проводится акция «Решаем вместе».

09:23

Депутат муниципалитета Юлия Миронова сходила проголосовать в академию имени Пастухова. Опустила бюллетень в урну и, говорит, задумалась — о третьем высшем образовании.

09:12

На 20 участках голоса будут считать вручную.

09:09

 — А я уже проголосовала на Сахалине! — написала у себя на страничке «ВКонтакте» ярославская актриса Светлана Галка, звезда шоу «Большая разница». Она сейчас с гастролями на Сахалине.

Редакция 76.ru
Фото: Александра Савельева, правительство Ярославской области, Выборы в Ярославле/Vk.com, Дмитрий Миронов/Vk.com, Владимир Слепцов/Instagram.com, Илья Горохов/Instagram.com, мэрия Ярославля, Александра Савелева, телеканал Первый Ярославский, Ольга Прохорова, Анна Елкина, Читатель 76.ru, Ольго прохорова, Подсулшано у водителей - Ярославль/Vk.com, Юлия Миронова/Facebook.com, Светлана Галка/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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Далее: На 20 избирательных участках Ярославля голоса будут считать вручную

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