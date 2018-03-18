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Онлайн-трансляция
Любовь и 15 тысяч пирожков: президентские выборы в Ярославской области в режиме онлайн
18 марта 2018 09:01
5 943 18
Сегодня открылись избирательные участки, где каждый гражданин России сможет проголосовать за кандидата в президенты.
— Всего в выборах в Ярославской области могут принять участие более миллиона человек, — рассказал председатель облизбиркома Олег Захаров. Следить за ходом голосования будут наблюдатели из ОБСЕ, Чехии, Румынии, Греции, Латвии, Парагвая, Сербии и других стран.
Следить за выборами можете и вы не выходя из дома — присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!
16:10
15:35
Выборы любви не помеха — на избирательном участке парень сделал предложение своей девушке. Девушка отдала кандидату голос, а жениху — сердце.
14:11
А Советскую площадь пока готовят к вечернему концерту. Здесь отметят четвёртую годовщину присоединения Крыма к России.
13:47
Явка по состоянию на 12:00 в регионе составила 26,28 процента.
— Явка высокая. В абсолютных цифрах это 267 855 избирателей. Это серьезная прибавка по сравнению с прошлыми выборами президента в 2012 году. Тогда на 12 часов явка составляла 20,06 процента, это 209 617 человек, — рассказал председатель облизбиркома Олег Захаров.
13:25
Илья Горохов — хоккеист и депутат — посчитал выборы не только своим правом, но и обязанностью.
13:11
Пирожки «по четыре рубля» на избирательном участке школы № 25 продают по десять. Что поделать, если бьется коммерческая жилка.
12:40
Сегодняшние цены:
12:38
Крупа, макароны, горошек, сгущенка — всё продают по заниженным ценам на ярмарке в день выборов.
12:06
Супермен проголосовал в Ярославле. Говорят, после этого мгновенно скрылся. Ну можно понять — в таком костюмчике в минус 20 особо не погуляешь.
11:39
Невероятный ажиотаж около столов с пирожками. Люди берут пироги за 4 рубля целыми пакетами.
— Не больше десяти в одни руки! — кричат буфечицы.
11:29
КОИБы починили. А вы опустили свой бюллетень в обычную урну? Не волнуйтесь! Ваш голос учтут — бюллетень прогонят через починенный КОИБ.
11:15
У школы № 25 дежурный патруль ДПС, но это неважно, если бабушки переходят дорогу где попало — поближе к школе.
10:30 Обещанные мэром Ярославля пирожки по четыре рубля сегодня скупают в бешеном темпе. Кто успел, тот и съел!
10:23 У кого сегодня праздник, так это у курсантов ярославского военного училища противовоздушной обороны. Похоже, сегодня все они получили увольнительные, чтобы сходить на выборы. Вот и отправились дружным строем.
10:18 В школу на Тургенева уже пришли фотографироваться за десятый айфон в выборной акции. С утра успели сфотографироваться уже четверо.
09:52
09:46
09:40
11:26
— Наблюдатель в Речном порту поражается близости пирожков и столов комиссии «Решаем вместе». Вот он, запах «инициативного бюджетирования» — аромат халявной выпечки из местной столовой, — пишет руководитель ярославского отделения наблюдательного движения «Голос» Антон Шейнин.
Напомним, сегодня те, кто придут на избирательный участок, смогут ещё и проголосовать за объекты, которые хотели бы благоустроить в своём районе — проводится акция «Решаем вместе».
09:23
Депутат муниципалитета Юлия Миронова сходила проголосовать в академию имени Пастухова. Опустила бюллетень в урну и, говорит, задумалась — о третьем высшем образовании.
09:12
На 20 участках голоса будут считать вручную.
Фото: Александра Савельева, правительство Ярославской области, Выборы в Ярославле/Vk.com, Дмитрий Миронов/Vk.com, Владимир Слепцов/Instagram.com, Илья Горохов/Instagram.com, мэрия Ярославля, Александра Савелева, телеканал Первый Ярославский, Ольга Прохорова, Анна Елкина, Читатель 76.ru, Ольго прохорова, Подсулшано у водителей - Ярославль/Vk.com, Юлия Миронова/Facebook.com, Светлана Галка/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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