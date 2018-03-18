На 20 избирательных участках Ярославля голоса будут считать вручную

Когда КОИБы проверяли, все было нормально

Сегодня утром на ряде избирательных участков в Ярославле возникли технические проблемы при запуске КОИБов, в которые избиратели опускают свои бюллетени. И теперь считать голоса на этих участках будут в «ручном» режиме.

— Вчера тестирование успешно прошли 100% КОИБов. Однако сегодня с утра, когда начали их запускать, некоторые отдельные машины не считывали исходные данные. В этой связи по тем участкам, где возникли проблемы с работой КОИБов, было принято решение перейти к ручному подсчету голосов. Это порядка 20 участков в городе Ярославле, — рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Сейчас избирательная комиссия устанавливает причины технического сбоя.

За голосованием на президентских выборах будут следить наблюдатели «золотого стандарта». Куда пожаловаться на нарушения.