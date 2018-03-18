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На 20 избирательных участках Ярославля голоса будут считать вручную
18 марта 2018 08:47
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Сегодня утром на ряде избирательных участков в Ярославле возникли технические проблемы при запуске КОИБов, в которые избиратели опускают свои бюллетени. И теперь считать голоса на этих участках будут в «ручном» режиме.
— Вчера тестирование успешно прошли 100% КОИБов. Однако сегодня с утра, когда начали их запускать, некоторые отдельные машины не считывали исходные данные. В этой связи по тем участкам, где возникли проблемы с работой КОИБов, было принято решение перейти к ручному подсчету голосов. Это порядка 20 участков в городе Ярославле, — рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.
Сейчас избирательная комиссия устанавливает причины технического сбоя.
Сегодня в Ярославской области открылись 867 избирательных участков, 27 из них — в больницах, СИЗО, на вокзале Ярославль-Главный.
За голосованием на президентских выборах будут следить наблюдатели «золотого стандарта». Куда пожаловаться на нарушения.
Фото: правительство Ярославской области
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