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Вынесенный матч чешского этапа Еврохоккейтура пройдёт в Ярославле
17 марта 2018 20:55
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Вынесенный матч чешского этапа Еврохоккейтура, в котором сразятся сборные России и Швеции, пройдёт 19 апреля в Ярославле на льду «Арены-2000».
— На данный момент у меня такая информация, — сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Чешский этап Еврохоккейтура пройдет с 19 по 22 апреля в Пардубице. После матча со Швецией сборная России сыграет с Финляндией 21 апреля и Чехией 22 апреля. Чемпионат мира в нынешнем году пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.
В тройке лидеров Еврохоккейтура сборные России (15 очков), Финляндии (13 очков) и Чехии (11 очков).
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Фото: Александра Савельева
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