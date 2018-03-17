Волжское дерби: игроки «Шинник» в мороз показали агрессивный футбол

Из-за мороза матч едва не перенесли на другой день

Сегодня «Шинник» в 28 туре первенства ФНЛ принимал на своём поле астраханский «Волгарь». В Ярославле сегодня было довольно морозно — ниже -10 градусов. Из-за этого даже были разговоры о возможном переносе матча на другой день. Но решили играть.

— По самоотдаче, настрою, количеству созданных моментов, по желанию играть в быстрый и агрессивный футбол меня всё устроило. В таких условиях зимы, — дал свою оценку матчу главный тренер «Шинника» Александр Побегалов.

Игра закончилась со счётом 1:1. Следующий матч ярославцы сыграют в Омске 24 марта против местного «Авангарда».