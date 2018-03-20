Сказ о безопасном реагенте: в Ярославле грязный снег с дорог тает на газонах

Грязный снег с дороги скинули на газон

Ярославцы возмущены — грязный снег с дорог в городе сваливают прямо на газоны. Всё это под лучами весеннего солнца начинает потихоньку таять.

— Допускается складировать снег на газоне. Соль — не самый страшный реагент для почвы, — объяснили в мэрии Ярославля, но всё же пообещали, что в ближайшее время снег оттуда сгребут и вывезут на специальный полигон.

Экологи, в свою очередь, говорят, что убирать грязный снег с газонов нужно, но тоже не спешат бить в колокола.

— Эти реагенты, действительно, не очень опасны для окружающей среды, — считает инженер-эколог Ольга Дмитриева. — Это, пожалуй, больше некрасиво и неэстетично.

А вот дачников за мусор и прошлогоднюю траву на своих землях будут штрафовать. Да и не только их, владельцев участков в черте города тоже. В МЧС говорят, что на такие меры придётся идти ради пожарной безопасности.