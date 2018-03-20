|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Сказ о безопасном реагенте: в Ярославле грязный снег с дорог тает на газонах
20 марта 2018 08:18
1 540 12
Ярославцы возмущены — грязный снег с дорог в городе сваливают прямо на газоны. Всё это под лучами весеннего солнца начинает потихоньку таять.
— Допускается складировать снег на газоне. Соль — не самый страшный реагент для почвы, — объяснили в мэрии Ярославля, но всё же пообещали, что в ближайшее время снег оттуда сгребут и вывезут на специальный полигон.
Экологи, в свою очередь, говорят, что убирать грязный снег с газонов нужно, но тоже не спешат бить в колокола.
— Эти реагенты, действительно, не очень опасны для окружающей среды, — считает инженер-эколог Ольга Дмитриева. — Это, пожалуй, больше некрасиво и неэстетично.
А вот дачников за мусор и прошлогоднюю траву на своих землях будут штрафовать. Да и не только их, владельцев участков в черте города тоже. В МЧС говорят, что на такие меры придётся идти ради пожарной безопасности.
Фото: Ольга Прохорова
Видео: Ольга Прохорова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров