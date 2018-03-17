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Такси «Тройка» угодило в ДТП под окнами управления МВД
17 марта 2018 15:17
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Вчера около восьми часов вечера в Ярославле на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской произошло ДТП. Под окнами здания областного управления МВД столкнулись «Рено» из такси «Тройка» и «Лада».
— В аварии никто не пострадал, — говорят очевидцы.
Виновника аварии теперь предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
Напомним, машины такси в последнее время очень часто попадают в аварии. Мы разобрались, почему так происходит и выяснили, как в Ярославле вызвать такси и доехать живым.
Фото: Подслушано у водителей Ярославль/Vk.com
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