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В Ярославле на окружной дороге ночью полыхала фура: очевидцы сняли видео
17 марта 2018 14:14
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В третьем часу ночи в Ярославле на юго-западной окружной дороге в районе улицы Серова произошло ЧП — загорелся грузовик.
— На место происшествия на двух спецмашинах выехали семь сотрудников пожарно-спасательной части № 5, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Примерно через час после возгорания была объявлена полная локализация огня.
Кабина грузовика выгорела капитально. Очевидцы сняли пожар на видео.
— Фура загорелась, похоже, из-за сбоев в работе системы подогрева двигателя, — говорят очевидцы происшествия. — Из людей в пожаре, к счастью, никто не пострадал.
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Фото: Денис Киселёв/Vk.com
Видео: Денис Киселёв/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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