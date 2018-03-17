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Город

В Ярославле на окружной дороге ночью полыхала фура: очевидцы сняли видео

17 марта 2018 14:14
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ЧП, авто, Ярославль, пожар

В третьем часу ночи в Ярославле на юго-западной окружной дороге в районе улицы Серова произошло ЧП — загорелся грузовик.

— На место происшествия на двух спецмашинах выехали семь сотрудников пожарно-спасательной части № 5, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Примерно через час после возгорания была объявлена полная локализация огня.

Кабина грузовика выгорела капитально. Очевидцы сняли пожар на видео.

 

— Фура загорелась, похоже, из-за сбоев в работе системы подогрева двигателя, — говорят очевидцы происшествия. — Из людей в пожаре, к счастью, никто не пострадал.

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Михаил Контуев
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Фото: Денис Киселёв/Vk.com
Видео: Денис Киселёв/Vk.com
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