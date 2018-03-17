Для людей из «Газпрома» избирательные участки откроют в шесть утра

Завтра в Ярославской области будут работать 869 избирательных участков

В Ярославской области два избирательных участка откроют не в восемь утра, как положено, а на два часа раньше. УИКи № 729 и 527 в посёлке Октябрьском Рыбинского района и в Мышкине будут работать с шести утра, чтобы смогли проголосовать сотрудники двух крупных предприятий, у которых с 8 до 20 часов будет рабочая смена.

— Речь идет о двух предприятиях: «Ярославский бройлер» и «Газпром трансгаз Ухта» Мышкинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов и нефтеперекачивающей станции, — говорит председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Все остальные избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера. Выборы президента России состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования. На пост главы государства сейчас претендуют восемь человек: Владимир Путин, Борис Титов, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и Ксения Собчак.

В день голосования в Ярославской области будут работать 869 избирательных участков. Следить за происходящим на участках будут специально подготовленные наблюдатели «золотого стандарта». Идти или не идти голосовать за президента — личное дело каждого. Российские законы здесь дают полную свободу выбора. Но зазывают в этот раз ярославцев очень активно — придумали целую кучу заманух.